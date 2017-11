V regionálnom parlamente TSK bude najviac nezávislých poslancov

Na snímke kandidát na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška reaguje na zverejnené neoficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov. Foto: TASR Na snímke kandidát na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška reaguje na zverejnené neoficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov. Foto: TASR

Trenčín 5. novembra (TASR) – V 47-člennom zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude v nasledujúcom päťročnom volebnom období najviac poslancov, ktorí kandidovali ako nezávislí. V regionálnom parlamente obsadia 22 kresiel. Vyplýva to z konečných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Šestnásť poslaneckých miest obsadí koalícia Smer-SD, SNS, Most - Híd, Strana Zelených a deväť poslancov bude hájiť farby širokej pravicovej koalície SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola – DÚ.Post predsedu TSK obhájil Jaroslav Baška (Smer-SD, SNS, Most-Híd, SZ) so ziskom 49,98 percenta hlasov. Na druhom mieste sa umiestnila Renáta Kaščáková (SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola - DÚ), ktorá získala 25,13 percenta hlasov. Prvú trojku uzatvára Štefan Škultéty (nezávislý) so ziskom 13,85 percenta hlasov.Celkovo mohlo v TSK voliť 493.851 ľudí, volebná účasť dosiahla 26,32 percenta.