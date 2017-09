V Ríme našli v parku nahú Nemku, polícii povedala, že ju znásilnili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Rím 19. septembra (TASR) - V talianskej metropole Rím našli v noci na dnes Nemku bez oblečenia a so spútanými zápästiami. Žena policajtom povedala, že ju prepadli a znásilnili, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie polície.Nemke prišla sanitka so záchranármi na pomoc krátko po 01.00 h SELČ, keď sa nachádzala v "jednoznačnom stave šoku". Našli ju na cestičke, ktorá vedie ako skratka cez svetoznámy park Villa Borghese.Podľa polície žena nemala pri sebe žiadny doklad totožnosti a predstavila sa ako 57-ročná osoba z Nemecka, ktorá "zopár mesiacov" žije v Taliansku ako bezdomovkyňa. Žena uviedla, že istý mladík jej ukradol 40 eur a potom ju sexuálne napadol. Obeť odviezli do nemocnice, kde jej urobili lekárske testy.Polícia oznámila, že prípad vyšetruje a je najnovším zo série prepadov a znásilnení cudziniek, ktorú posledné štyri týždne zažíva viacero talianskych miest.