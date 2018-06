V Ríme zatkli 9 ľudí pre podozrenia z korupcie pri výstavbe štadióna

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 13. júna (TASR) - V Ríme zatkli deväť ľudí pre podozrenia z korupcie pri výstavbe futbalového štadióna miestneho klubu AS. Vyšetrovanie by mohlo zastaviť budovanie stánku.Polícia zatkla majiteľa spoločnosti Eurnova, ktorá štadión stavia, Lucu Parnasiho spolu s jeho piatimi spolupracovníkmi. Do domáceho väzenia umiestnili Adriana Palozziho (viceprezident regionálnej rady v Laziu), Lucu Lanzaloneho (poskytovateľ mestskej siete Acea) a Micheleho Civitu (bývalý úradník v regionálnej rade). Na začiatku roka 2017 Lanzalone vyzval starostku Virginiu Raggiová, aby viedla rokovania s Eurnovou. Žiadal, aby sa zmenšila veľkosť a počet nájomníkov budov, ktoré mali byť postavené okolo štadióna.povedala Raggiová podľa agentúry AP.Rimania ohlásili výstavbu vlastného štadióna na konci roka 2012, neskôr získali súhlas mesta. Región Lazio schválil projekt v decembri 2017.