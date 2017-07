V rokline Suchá Belá v Slovenskom raji pribudne sčítač turistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hrabušice 17. júla (TASR) – Správa Národného parku Slovenský raj plánuje v auguste do najnavštevovanejšej rokliny národného parku v Suchej Belej osadiť sčítač turistov. Doteraz v rokline takéto zariadenie chýbalo.povedal riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.Zariadenie bude podľa neho nonstop zaznamenávať všetkých návštevníkov v smere do rokliny, ale aj tých, čo sa z nej vracajú naspäť.priblížil Dražil. Podľa starostky obce Hrabušice Jany Skokanovej vlani počas letnej turistickej sezóny navštívilo roklinu Suchá Belá 900 – 1000 ľudí denne.ozrejmil Dražil.Okrem toho správa národného parku spolu s obcou Hrabušice podala projekt na získanie financií na vybudovanie kamerového systému. Online kamera by mala byť podľa Dražila umiestnená pri Misových vodopádoch, pričom záznam by bol vysielaný na obrazovky na Podlesku, odkiaľ sa začínajú viaceré turistické trasy, ale aj na internet. Ako doplnil, ľudia by tak vedeli, aká je aktuálna situácia v rokline.Dražil zároveň turistov upozornil, že do rokliny je vhodné ísť v ranných hodinách, čím predídu prípadnému čakaniu v radoch na rebríky. Okrem toho upriamil pozornosť aj na zvyšných osem roklín, ktoré sa v Slovenskom raji nachádzajú.