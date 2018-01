V roku 2018 by sa mal v slovenskej ekonomike prejaviť rast investícií

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. januára (TASR) – V roku 2018 by sa mal v slovenskej ekonomike prejaviť silný rast investícií. Rozbor výsledkov ekonomického prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) predstavený v utorok na konferencii hovorí aj o raste súkromnej spotreby v dôsledku nárastu zamestnanosti a nominálnych miezd.konštatuje SOPK s tým, že tento rok by mal byť charakteristický silným rastom investícií.Očakáva sa aj konzistentný objemný rast súkromnej spotreby ako výsledok pokračujúceho rastu zamestnanosti a nominálnych miezd, pričom miera nezamestnanosti v SR by mala v roku 2019 klesnúť pod 7 % a zvyšovať tak tlak na rast nominálnych miezd.uvádza analýza makroekonomických ukazovateľov SOPK.Ekonomika Slovenska pokračovala v roku 2017 v stabilnom raste, keď za prvé tri štvrťroky vzrástol reálny HDP na Slovensku medziročne o 3,4 %, čo je rovnaké tempo rastu ako v rovnakom období predošlého roka.priblížil prieskum SOPK. Vývoj na exportných trhoch, ktorý bol lepší ako sa očakávalo, sa na ekonomickom raste SR podľa analýzy veľmi neprejavil, pretože príspevok čistého exportu k rastu HDP bol v roku 2017 mierne negatívny.