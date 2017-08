V Rúháního novej vláde budú predsa len aj ženy

Na archívnej snmke šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová (uprostred) sa účastní slávnostnej ceremónie, na ktorej staronový iránsky prezident Hasan Rúhání zložil v úvode svojho druhého funkčného obdobia prísahu pred poslancami parlamentu v Teheráne Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 9. augusta (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání dnes v rámci formovania novej vlády vymenoval do vládnych funkcií tri ženy. Informácia o tom sa objavila na internetovej stránke prezidentskej kancelárie, uviedla britská spravodajská stanica BBC.Jedna z vymenovaných bude zastávať funkciu viceprezidentky pre záležitosti žien, druhá, takisto viceprezidentka, bude mať na starosti otázky spojené s justíciou. Tretia žena bude osobitnou poradkyňou pre oblasť občianskych práv.Vznikajúca iránska vláda má tak o jednu ženu menej ako predchádzajúci kabinet, v ktorom pôsobili tri viceprezidentky a jedna osobitná poradkyňa. V novej vláde treba ešte obsadiť jednu ministerskú a osem ďalších funkcií. Podľa pozorovateľov ich Rúhání zrejme ženami neobsadí.Nominantov na funkcie viceprezidentov - na rozdiel od kandidátov na pozície ministrov - nemusí schvaľovať parlament, kde sa už viacerí proreformní poslanci vyjadrili, že niektorým z kandidátov navrhovaných Rúháním nevyslovia pri hlasovaní dôveru. Zdôraznili pritom, že očakávajú nomináciu "aspoň jednej ženy".Líder proreformnej skupiny poslancov Mohammad Rezá Áref podľa iránskych médií upozornil, že v delegácii EÚ, ktorá sa pod vedením šéfky európskej diplomacie Federicy Mogheriniovej uplynulú sobotu zúčastnila na Rúháního uvedení do úradu, boli "prakticky len ženy, čo bolo jasným posolstvom".Rúhání sa pri formovaní svojej vlády stal terčom kritiky za to, že napriek predvolebným sľubom, že do vlády dosadí aj ženy, boli dodnes medzi nominovanými ministrami jeho kabinetu výlučne muži. Neprítomnosť žien medzi nominovanými vnímali mnohí politológovia ako "Rúháního kapituláciu pred duchovenstvom".Podľa Šahindocht Moulaverdiovej, ktorá mala v odchádzajúcej vláde na starosti záležitosti žien, vláda bez nominácie žien je "dôkazom, že (v Iráne) prešľapujeme na mieste", pokiaľ ide o zastúpenie žien vo vedení krajiny. Moulaverdiová je podľa BBC nominovaná do funkcie osobitnou poradkyňou pre oblasť občianskych práv.Ako píšu západné médiá, je iróniou, že od islamskej revolúcie v roku 1979 jedinú ženu do funkcie ministra vymenoval Rúháního konzervatívny predchodca Mahmúd Ahmadínežád. Išlo o Marzieh Vahid Dastdžerdíovú, ktorá v rokoch 2009-13 pôsobila ako ministerka zdravotníctva.