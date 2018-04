V Senici sa zapláva 24-hodinová štafeta, záujemcovia sa môžu prihlásiť

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Senica 23. apríla (TASR) – V mestskej plavárni v Senici usporiada mesto v spolupráci s rekreačnými službami už štvrtý ročník 24-hodinovej plaveckej štafety. Tá odštartuje 4. mája o 9.00 h. TASR informovala hovorkyňa mesta Viera Barošková.Milovníci plávania a zdravého životného štýlu sa ešte môžu prihlasovať.uviedla hovorkyňa. Ako prvý skočí do vody primátor mesta Branislav Grimm. Koniec štafety bude presne po 24 hodinách 5. mája o 9.00 h. Štafetu ukončí telesne postihnutý plavec Milan Valášek.Organizátori podujatia sa tento rok rozhodli spojiť toto športové podujatie s charitatívnou myšlienkou. Sponzori podujatia za každého plavca, ktorý sa na štafete zúčastní, venujú čiastku jedno euro. Vyzbieraná suma bude potom na záver štafety odovzdaná Valáškovi.uviedla Barošková.Plavecká štafeta sa pôvodne zrodila na rozlúčku so starou plavárňou pred jej komplexnou rekonštrukciou. Vlani v treťom ročníku sa do nej zapojilo 374 plavcov, ktorí preplávali spolu 139 kilometrov.doplnila hovorkyňa.