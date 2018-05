V Seredi pod holým nebom vystúpi aj britská skupina Clean Bandit

Ilustračné foto Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 1. mája (TASR) - Po skupine Apocalyptica zverejnili organizátori projektu In Castle meno ďalšieho interpreta svetového mena. V Zámockom parku v Seredi bude v auguste koncertovať britská skupina Clean Bandit spájajúca elektropop, tanečný pop, klasický crossover i vážnu hudbu.Trio zaujalo už debutovým albumom New Eyes z roku 2014. Singel Rather Be (feat. Jess Glynne) dostal značku Clean Bandit na najvyššie priečky svetových hitparád a predajov. Vo svojich piesňach prinášajú zaujímavú vokálnu spoluprácu.uviedla pre TASR Bibiána Grebeňová Šedivá z Agentúry KVAS, ktorá je organizátorom projektu In Castle.Clean Bandit, ktorých piesne sú známe aj zo slovenského rozhlasového éteru, priebežne zverejňujú svoje popové single a aktívne koncertujú.dodala.Britské trio predstaví svoj aktuálny koncertný program aj na Slovensku 9. augusta v Seredi, a to v rámci série letných koncertov nazvaných In Castle. Projekt prináša počas letných mesiacov open-air koncerty známych zahraničných i slovenských hudobníkov do prostredia Zámockého parku a Amfiteátra. Organizátori a Dom kultúry Sereď budú priebežne zverejňovať mená ďalších účinkujúcich.