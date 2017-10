V Slovinsku začalo prvé kolo prezidentských volieb

Centrum slovinskej metropoly Ľubľana Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ľubľana 22. októbra (TASR) - V Slovinsku sa začali v nedeľu prezidentské voľby. O priazeň voličov sa uchádza dovedna deväť kandidátov, pričom prieskumy verejnej mienky naznačujú, že o víťazovi by sa zrejme mohlo rozhodnúť už v prvom kole volieb, informovala slovinská agentúra STA.Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 h a zatvoria ich o 19.00 h. Zhruba 1,7 milióna oprávnených voličov môže svoj hlas odovzdať v niektorej z dovedna 3200 volebných miestností a tiež na slovinských veľvyslanectvách a konzulátoch v zahraničí.Volebná komisia začne zrátavať odovzdané hlasy okamžite po zatvorení volebných miestností, pričom predbežné výsledky sa očakávajú okolo 22.00 h. Tie oficiálne však budú oznámené až 3. novembra.Exit polly po voľbách nebudú, upozornila STA. Dodala však, že z doterajších prieskumov verejnej mienky vyplýva, že slovinský prezident Borut Pahor (53) by mohol zvíťaziť už v prvom kole. Ak žiadny z kandidátov nezíska viac než 50 percent hlasov, druhé kolo prezidentských volieb sa bude konať 12. novembra.Za najvážnejšieho Pahorovho súpera je považovaný niekdajší komik Marjan Šarec (39), ktorý je v súčasnosti starostom mesta Kamnik a podľa prieskumov by mohol v prvom kole získať okolo 20 percent hlasov.Novozvolený prezident nastúpi do svojej funkcie 23. decembra, mandát by mal následne zastávať päť rokov.