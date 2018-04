V Smere-SD nevidia dôvod na výmenu predsedu R. Fica

Na snímke hore vpravo predseda strany SMER-SD Robert Fico, vľavo hore podpredseda SMER-SD Richard Raši, zľava dole podpredseda SMER-SD Peter Kažimír, podpredseda SMER-SD Peter Žiga a podpredseda SMER-SD Peter Pellegrini počas pracovného snemu strany SMER-SD v Častej Papierničke 26. apríla 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke hore vpravo predseda strany SMER-SD Robert Fico, vľavo hore podpredseda SMER-SD Richard Raši, zľava dole podpredseda SMER-SD Peter Kažimír, podpredseda SMER-SD Peter Žiga a podpredseda SMER-SD Peter Pellegrini počas pracovného snemu strany SMER-SD v Častej Papierničke 26. apríla 2018. Foto: TASR/Martin Baumann

Častá 26. apríla (TASR) - Predstavitelia Smeru-SD nevidia dôvod na výmenu predsedu strany Roberta Fica. Zhodli sa na tom pri príchode na pracovný snem do Častej - Papierničky.





"Na to (výmenu predsedu, pozn. TASR) nie je absolútne žiadny dôvod," vyhlásil podpredseda Robert Kaliňák. Téma to nie je ani podľa podpredsedu Juraja Blanára. "Robert Fico je doteraz v dobrej kondícii a nevidím dôvod, prečo by mal post predsedu strany opúšťať," povedal poslanec NRSR Ľubomír Petrák.Poslanec NRSR a niekdajší podpredseda strany Marek Maďarič pred pár dňami uviedol, že otázka výmeny predsedu strany by nemala byť pre stranu tabu. "Výmena predsedu nie je tabu v žiadnej strane, ani v našej, ale v tejto chvíli nie je dôvod sa o tom rozprávať," povedala pred snemom europoslankyňa Monika Beňová.



Predstavitelia strany obhajujú zmenu stanov, ktorá má zrušiť užšie vedenie a okrem snemu ponechať ako kolektívny orgán už iba predsedníctvo. Viacerí jeho súčasní členovia o miesto v ňom prídu. "Nikto nemá stoličku vo vedení istú," vyhlásil Kaliňák, podľa ktorého nové stanovy zefektívnia prácu strany. Nevie o nespokojnosti ľudí so zmenou stanov.



"Je čas zdynamizovať stranu," doplnil Blanár. Petrák tiež nevie, či má miesto v predsedníctve, ale podľa jeho slov teraz nejde o počet ľudí. "Stále máme viac členov v predsedníctve ako niektoré strany členov celkovo," uviedol. Nevie však povedať, či bude strana po zmene fungovať efektívnejšie. "Ideme si upratať," povedal pred snemom predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Martin Glváč.



