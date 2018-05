V Sobibore zomrelo 25.000 slovenských Židov, nakrútili o ňom film

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 8. mája (TASR) - Vo vyhladzovacom tábore Sobibor zomrelo 25.000 slovenských Židov. Deportácia a smrť v plynových komorách by hrozili ďalším tisícom, ak by nedošlo k povstaniu, ktoré zorganizoval Alexander Pečerský a jeho druhovia v tábore.povedal riaditeľ Fondu Alexander Pečerský, historik Iľja Vasiljev. Prezentácia filmu bola v pondelok (7.5.) v bratislavskom kine Lumiére.Divadelný a filmový herec Konstantin Jurjevič Chabenskij, pre ktorého bol film Sobibor režisérskym debutom, označil za správne, že film mal premiéru aj na Slovensku. Vo filme Sobibor vytiahol z minulosti povstanie vo vyhladzovacom tábore Sobibor, ktorý nacistické Nemecko vybudovalo na okupovanom území Poľska v druhej svetovej vojne. Do tohto židovského koncentračného tábora sa dostalo aj niekoľko vojnových zajatcov Červenej armády s poručíkom Pečerským, ktorého vo filme stvárnil Chabenskij.Priznal, že vo filme, v ktorom zaznieva päť rôznych jazykov európskych národov, nechcel ukázať, ako sa povstanie pripravovalo a odohrávalo, ale čo sa s ľuďmi v tábore smrti dialo a čo ich primälo k povstaniu.konštatoval. Rovnako, že vpovedal.Ešte stále žijú štyria účastníci povstania - jeden v Izraeli, jeden v Poľsku a dvaja v USA, pokračoval Chabenskij. Traja nich zo zdravotných dôvodovdoplnil.Režisér a hlavný hrdina filmu snímku s Iľjom Vasiljevom predstavovali paralelne vo viacerých krajinách sveta. Film Sobibor mal svetovú premiéru 23. apríla vo Varšave, nasledovali premietania v Rostove, Moskve, Petrohrade, Ufe, Washingtone, New Yorku, Prahe a Bratislave. Z hlavného mesta Slovenska cestujú do Viedne, v Berlíne bude premietanie 9. mája, priblížil Chabenskij. Vasiljev išiel na prezentáciu do sídla Rady Európy (RE) v Štrasburgu,. Na predstavení v RE sa osobne zúčastnil aj jej generálny riaditeľ Thorbjorn Jagland.podčiarkol Chabenskij.