V SR rástli podľa Beblavého platy najpomalšie, navrhuje, ako to zmeniť

Na archívnej snímke Miroslav Beblavý. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. mája (TASR) - V roku 2017 rástli slovenské mzdy najpomalšie spomedzi krajín V4, hoci produktivita práce bola na Slovensku vlani najvyššia. Na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave to zdôraznil nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý.Podľa neho je to dôkaz o tom, že výkon slovenskej ekonomiky sa nepremieta dostatočne do ekonomickej situácie ľudí. Podľa údajov z národných štatistických úradov krajín V4 rástli podľa poslanca platy v minulom roku najviac v Maďarsku, zvýšili sa o 13 %. V Českej republike to bolo o 7,2 %, v Poľsku o 6,1 % a na Slovensku o 4,6 %.Beblavý to pripisuje vládam Smeru-SD a navrhuje viaceré opatrenia. Napríklad by podľa neho pomohlo, keby išiel verejný sektor príkladom a ponúkal by ľuďom slušné mzdy, alebo by sa znížili dane a odvody najmä pre nízkopríjmových pracujúcich.V súčasnosti totiž podľa Beblavého funguje v mnohých mestách a regiónoch Slovenska jeden veľký súkromný zamestnávateľ a popri ňom sú už len verejní zamestnávatelia, a potom drobní živnostníci a podnikatelia. To podľa poslanca znamená, že pokiaľ verejný sektor platí slabo, teda platí na úrovni minimálnej mzdy, a niekedy aj pod ňou, súkromný zamestnávateľ nemá dôvod bojovať o ľudí, pretože mu stačí ponúkať tiež málo.opísal Beblavý.Zároveň by podľa neho mali mať ľudia viac z rastu ceny práce. Pretože štát síce podľa Beblavého dvíha cenu práce, aj keď pomaly, ale z ceny práce si berie veľmi veľa. Najmä pri nízkych príjmoch.konštatoval poslanec. Nebol podľa vlastných slov schopný nájsť štát, kde je to horšie.avizoval Beblavý. Ministerstvo financií aj lídri koalície totiž podľa neho hovoria, že majú obrovský balík peňazí.opísal.Pripomenul zároveň, že rastu miezd by mohlo pomôcť aj opatrenie, ktoré presadil a platí od 1. mája tohto roka. Ide o zverejňovanie pracovných inzerátov aj so mzdami.dodal Beblavý.