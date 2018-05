V SR sa liek považuje viac za tovar, upozornil šéf lekárnickej komory

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - Na Slovensku sa liek viac považuje za tovar ako za liečebný nástroj, tvrdí prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ.povedal v stredu pri príležitosti 20. výročia zákona o liekoch.Sukeľ tiež spomenul "sporné" ustanovenia, ktoré priniesla posledná novelizácia právnej normy.povedal.Za problém považuje aj novú definíciu lekárenských pohotovostných služieb, s ktorou principiálne SLeK problém podľa slov jeho prezidenta nemá. Poukazuje však na to, že táto služba môže byť jedinou pohotovostnou službou zo všetkých povolaní, ktorá nie je nejakým spôsobom finančne kompenzovaná. Ako dodal Sukeľ, Slovenská lekárnická komora zvažuje možnosť návštevy prezidenta Andreja Kisku, ktorý by zákon mohol poslať späť na prerokovanie do parlamentu. Nevylúčil ani možnosť podania na Ústavný súd SR.Sukeľ, naopak, privítal, že odborní zástupcovia budú musieť po novom aj fyzicky navštíviť aj priestory lekární. Rovnako budú zodpovední aj za to, či s liekmi manipulujú odborne spôsobilé osoby. Výkon ich povinností bude kontrolovať Štátny ústav pre kontrolu liečiv.poznamenal Sukeľ.