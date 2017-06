V Súdnej rade by mohli NR SR zastupovať Jankovská alebo Böhm

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júna (TASR) – Národnú radu (NR) SR by mohli nasledujúcich päť rokov v Súdnej rade SR zastupovať štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská (nominantka Smeru-SD) alebo advokát Allan Böhm. Kandidátov posúdi v utorok (6.6.) Ústavnoprávny výbor NR SR. Nástupcu súčasnej členky rady Alena Šiskovej majú poslanci zvoliť na júnovej schôdzi. Sudkyni Najvyššieho súdu uplynie funkčné obdobie 28. júna.Jankovskú navrhuje do Súdnej rady predseda ústavnoprávneho výboru Robert Madej (Smer-SD), Böhma poslanec Ondrej Dostál (SaS). Madej vysvetlil, že nie je žiadna legislatívna prekážka, aby zákonodarnú moc v ústavnom orgáne riadiacom súdnictvo zastupoval člen vlády. V minulosti sa už podobná vec udiala. V Súdnej rade pôsobil ako nominant vlády od roku 2007 do roku 2011 štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Daniel Hudák.zdôraznil Madej.Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) najnovšie v novele sudcovských zákonov presadila princíp, aby zákonodarnú, výkonnú moc a prezidenta v rade zastupovali nesudcovia. Jankovská je sudkyňou, v súčasnosti sudcovskú funkciu nevykonáva. Štátnou tajomníčkou ministerstva je už druhé funkčné obdobie.domnieva sa Madej, že jeho nominácia nie je v rozpore s filozofiou Žitňanskej.zdôvodnil svoju nomináciu poslanec Dostál. Böhma už nedávno spolu s poslancom Petrom Kresákom (Most-Híd) navrhol za člena disciplinárneho senátu na kontrolu sudcovských prehreškov, a to spolu s ďalším kandidátom, právnikom Petrom Kubinom. V Súdnej rade uspel Kubina.Dostál považuje kandidatúru Jankovskej za neštandardnú v prípade, že by mala ostať štátnou tajomníčkou.domnieva sa.doplnil opozičný poslanec.