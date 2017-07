V súťaži Amerika má talent pustili vystúpenie účastníka, havaroval

Brandon Rogers Foto: TASRAP Foto: TASRAP

America's Got Talent has shared a video of singing doctor Brandon Rogers who died after his audition #AGT https://t.co/QmJcXTvWsY pic.twitter.com/usD3hmk09B — BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) July 12, 2017

Los Angeles 12. júla (TASR) - V americkej talentovej súťaži America's Got Talent odvysielali v utorok vystúpenie účastníka, ktorý zomrel minulý mesiac pri autonehode.Dr. Brandon Rogers z Portsmouthu v štáte Virgínia si to vyskúšal v známej súťaži televízie NBC v marci. Vyslúžil si potlesk postojačky a postup do ďalšieho kola, keď zaspieval pieseň Stieveho Wondera Ribbon in the Sky.Dvadsaťdeväťročný muž potom 10. júna zahynul pri automobilovej havárii v Marylande. Podľa polície bol pasažierom v aute, ktoré zišlo z cesty a narazilo do stromu.Televízia pustila jeho vystúpenie na žiadosť Rogersovej rodiny. Agentúra AP dodáva, že Rogers spieval v tomto roku počas série koncertov v Las Vegas so skupinou Boyz II Men a kapela mu po smrti vzdala hold na sociálnej sieti Instagram.