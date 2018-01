V Sýrii sa zrútil ruský vrtuľník, zahynuli dvaja piloti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 3. januára (TASR) - Pri zrútení ruského vojenského vrtuľníka počas núdzového pristávania na západe Sýrie zahynuli obaja piloti na palube. Oznámilo to v stredu ruské ministerstvo obrany.Helikoptéra Mi-24 letela ešte v nedeľu do mesta Hamá, približne 15 kilometrov od tamojšieho letiska sa však piloti pokúsili o núdzové pristátie v dôsledku technickej poruchy, vyplýva z oznámenia rezortu, o ktorom informuje agentúra AP.Na palube stroja bol aj technik, ktorého so zraneniami urýchlene previezli na ruskú základňu. V súvislosti s príčinou zrútenia ministerstvo uviedlo, že vrtuľník sa nestal terčom streľby.