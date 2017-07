V tajnom tuneli pod Mósulom zadržali bojovníčky Islamského štátu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 16. júla (TASR) - Iracké protiteroristické jednotky zadržali v meste Mósul 20 členiek tzv. Islamského štátu. Natrafili na ne v tajnom tuneli, ktorý objavili pod Starým mestom. V sobotu to pre agentúru DPA uviedol predstaviteľ irackých protiterostických jednotiek Hajdar Arádží.Podľa jeho slov ženy chytili v tuneli vo štvrtok - niekoľko dní po tom, čo iracký premiér Hajdar Abádí oficiálne oznámil víťazstvo nad militantmi IS v Mósule.uviedol Arádží. Dodal, že ide o päť Nemiek, tri Rusky, tri Turkyne, dve Kanaďanky, Čečenku a šesť občianok Líbye a Sýrie.Porážku IS v Mósule oslávili v sobotu iracké bezpečnostné sily vojenskou prehliadkou v uliciach Bagdadu. Na oslave za účasti jednotiek armády, polície a šiitských milícií bol prítomný aj premiér Hajdar Abádí, ktorý je najvyšším veliteľom irackých ozbrojených síl.Abádí oznámil ešte v pondelok úplné oslobodenie Mósulu spod nadvlády extrémistov, pričom vyhlásil týždňové celoštátne oslavy. V druhom najväčšom meste Iraku, ktoré bývalo hlavnou baštou IS v tejto krajine, však pokračovali boje aj počas uplynulých dní.Iracké sily, podporované náletmi koalície pod vedením USA, ako aj kurdskými a šiitskými milíciami, začali ofenzívu v Mósule 17. októbra 2016. Militantní islamisti mesto okupovali od júna 2014, pričom bolo jedným z centier "kalifátu", ktorý vyhlásili na časti územia Iraku a susednej Sýrie.V súčasnosti ovláda IS v Iraku už iba niekoľko menších oblastí pri hranici so Sýriou.