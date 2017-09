V Trenčianskych Tepliciach zrevitalizujú prestarnutý 300-ročný park

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Trenčianske Teplice 13. septembra (TASR) – V Trenčianskych Tepliciach chcú počas najbližších siedmich rokov zrevitalizovať osemhektárový Kúpeľný park. Občianske združenie Ifigénia (mesto Trenčianske Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice, Kursalón) chce zo štrukturálnych fondov do obnovy takmer 300-ročného parku investovať okolo päť miliónov eur.Podľa krajinnej architektky Evy Wernerovej je stav parku kalamitný a niekoľko desaťročí sa nerobili žiadne zásahy do porastových štruktúr.skonštatovala Wernerová.Ako dodala, kompletne chcú vymeniť takmer 200 kalamitných stromov, nahradia ich okrem tradičných aj exotické dreviny, ktoré patria do parkového prostredia. Súčasťou výmeny drevín budú aj kríky, ktoré v parku v minulosti boli a úplne sa stratili.doplnila architektka s tým, že v rámci revitalizácie parku vysadia 207 stromov, z nich polovica ihličnanov, ale aj lipy, jasene a duby.Podľa generálneho riaditeľa Kúpeľov Trenčianske Teplice Michala Vojtáša park založili v roku 1725 a odjakživa bol obľúbeným vychádzkovým miestom pre kúpeľných hostí i návštevníkov. Majiteľom parku sú Kúpele Trenčianske Teplice.skonštatoval riaditeľ s tým, že ročná údržba parku stojí kúpele rádovo desiatky tisíc eur.Cieľom občianskeho združenia je podľa primátora Trenčianskych Teplíc Štefana Škultétyho pripraviť projekt revitalizácie a získanie externých finančných zdrojov.uzavrel Škultéty.