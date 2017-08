V Turecku zatkli troch podozrivých katov Islamského štátu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 12. augusta (TASR) - V Turecku zatkli troch mužov podozrivých z vykonávania vrážd v mene extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom dnes turecká oficiálna tlačová agentúra Anadolu.Polícia podľa agentúry uskutočnila súbežné operácie v juhovýchodných provinciách Šanliurfa a Gaziantep, ako aj vo východnej provincii Malatya. Polícia uviedla, že traja muži patrili podľa jej podozrenia do "popravnej čaty Dáišu", pričom použila arabskú skratku staršieho názvu IS.Protiteroristické operácie nasledovali po vyšetrovaní minulomesačnej streľby z idúceho auta do sýrskeho občana v Šanliurfe. Strelnú zbraň použitú pri útoku našli policajti u podozrivých.Títo muži využívali na komunikovanie s členmi Islamského štátu chaty v herných aplikáciách pre mobilné telefóny, informovala turecká súkromná tlačová agentúra Dogan.Anadolu napísala, že muži údajne plánovali útoky na ľudí pracujúcich proti Islamskému štátu.