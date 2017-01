Väčšina Belgičanov v prieskume označila islam za netolerantný

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 11. januára (TASR) – Pre 74 percent Belgičanov je islam netolerantným náboženstvom, ktoré chce vnútiť svoje zmýšľanie ostatným. Až 60 percent opýtaných v rozsiahlom prieskume verejnej mienky označilo moslimskú komunitu za hrozbu pre identitu Belgicka a islam za neznášanlivý voči ostatným náboženstvám.Autor prieskumu, sociológ Benoit Scheuer, si myslí, že pod jeho výsledok sa podpísali marcové teroristické útoky v Bruseli.uviedol Scheuer v pondelok pre belgický telerozhlas RTBF.Podľa sociológa mnohí respondenti vidia v utečencoch, väčšinou moslimoch, možných teroristov. Scheuer predvída, že by to spolu s teroristickými útokmi mohlo viesť k stupňovaniu strachu a obáv. Preto navrhuje aktívny prístup inšpirovaný Talianskom, kde expremiér Matteo Renzi navrhol za každé euro vynaložené na bezpečnosť dať euro na prevenciu radikalizácie.povedal Scheuer. Salafizmus je ortodoxná odnož sunnitského islamu so striktným výkladom moslimského práva šaría.V uvedenom prieskume verejnej mienky okrem iného väčšina opýtaných uviedla, že demokracia a aktuálny politický systém nefungujú dobre a štátna moc by mala postupovať tvrdšie.Cieľom prieskumu s názvom Noir Jaune Blues bolo zistiť, ako sa zmenili názory Belgičanov za uplynulých 20 rokov. Objednali si ho belgický denník Le Soir, RTBF a nadácia Ceci n'est pas une crise (Toto nie je kríza). Je to zopakovanie rovnakého prieskumu z roku 1997, čo umožňuje dobré porovnanie výsledkov. V rámci sondáže bolo oslovených 4734 respondentov.