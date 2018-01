Väčšina Francúzov je za povolenie náhradného materstva

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 3. januára (TASR) - Väčšina Francúzov by povolila náhradné materstvo, a to hlavne v prípadoch, keď zdravotné dôvody neumožňujú vynosiť dieťa. S odvolaním sa na prieskum publikovaný vo francúzskom denníku La Croix o tom v stredu informovala agentúra Reuters.V čase, keď sa Francúzsko pripravuje na prehodnotenie zákonov o asistovanej reprodukcii, by to znamenalo istý posun v postojoch obyvateľov tejto západoeurópskej krajiny.Všetky formy tzv. surogačného materstva, pri ktorom žena porodí dieťa pre inú osobu, sú vo Francúzsku zakázané. Rovnako tak i v iných európskych krajinách, napríklad v Nemecku, vysvetľuje Reuters.Francúzska vláda plánuje v tomto roku začať rokovania o novej zákone o bioetike, na základe ktorého by možnosť asistovanej reprodukcie mohli využiť lesbické páry a slobodné ženy. Takýto krok podporuje aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, avšak k zavedeniu náhradného materstva má negatívny postoj. Donedávna bola francúzska verejnosť taktiež proti náhradnému materstvu.Výsledky prieskumu publikované vo francúzskych katolíckych novinách La Croix však ukázali, že 62 percent Francúzov je v súčasnosti za povolenie náhradného materstva. Približne 46 percent z týchto podporovateľov by ho umožnilo v prípade, ak žena nemôže zo zdravotných dôvodov dieťa vynosiť. Asi 18 percent opýtaných uviedlo, že by povolenie náhradného materstva podporilo za každých okolností.V podobnom prieskume, ktorý vo Francúzsku urobili vlani v septembri, 52 percent opýtaných odmietlo surogačné materstvo v akejkoľvek forme. V súčasnosti ho odmieta približne 36 percent.