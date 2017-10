Väčšinu programu CSeries Bombardieru prevezme Airbus

Airbus A380. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 17. októbra (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus prevezme väčšinový podiel v programe výroby dopravných lietadiel radu CSeries kanadskej spoločnosti Bombardier. Kanadská firma by tak mohla vyriešiť problém spojený s uvalením vysokého cla na tieto lietadlá zo strany Spojených štátov.Dohoda, ktorá európskeho výrobcu lietadiel nebude stáť nič, mu umožní prevziať 50,01-% podiel v CSeries Aircraft Limited Partnership (CSALP), ktorý lietadlá vyrába a predáva. Kanadskú firmu Bombardier síce spomínaný program vyšiel doteraz zhruba na 6 miliárd USD (5,08 miliardy eur), presun väčšinového podielu pod Airbus jej však umožní ekonomickejšiu produkciu lietadiel a skvalitnenie predajnej siete.Firme sa v poslednom období predaj lietadiel CSeries nedarí a dohoda s Airbusom, v rámci ktorej európska spoločnosť zabezpečí okrem iného podporu v oblasti marketingu a predaja, by mala umožniť hodnotu CSeries viac než zdvojnásobiť. Navyše, v USA hrozí Bombardieru na spomínané stroje clo vo výške až 300 %.Americké ministerstvo obchodu koncom septembra oznámilo, že na lietadlá CSeries sa rozhodlo uvaliť predbežné clo vo výške takmer 220 %. Neskôr clo ešte zvýšilo na takmer 300 %. Urobilo tak po tom, ako v apríli americký Boeing vyhlásil, že Bombardier dostal od kanadskej a britskej vlády, ako aj od vlády provincie Quebec vysoké dotácie a požiadal ministerstvo obchodu a americkú Komisiu pre medzinárodný obchod (ITC), aby tietopreverili. Boeing v tejto súvislosti informoval, že vďaka tomu v minulom roku predal Bombardier spoločnosti Delta Air Lines 75 lietadiel za nižšiu sumu, než predstavujú výrobné náklady.Bombardier obvinenia USA odmieta a výšku cla považuje za absurdnú. Najnovší krok firmy však môže tento problém vyriešiť. Centrála pre CSeries síce zostane v Montreale, druhá výrobná linka pre lietadlá s kapacitou 100 až 150 miest by mohla vzniknúť v závode Airbusu v meste Mobil v americkom štáte Alabama. Lietadlá tak nebude problém predávať na americkom trhu.Prevzatie väčšinového podielu v programe CSeries vyhovuje aj Airbusu. Ako povedal šéf spoločnosti Tom Enders, akvizíciou rozširuje Airbus ponuku o stroje s kapacitou 100 až 150 miest. Konkurent Airbusu pre CSeries, ktorým je lietadlo A320, je určené pre 180 a viac cestujúcich.(1 EUR = 1,1803 USD)