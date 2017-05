Val Edward Kilmer

BRATISLAVA 1. mája - Americký herec Val Kilmer potvrdil, že mal rakovinu, no dodal, že jeho stav sa zlepšuje. Päťdesiatsedemročný rodák z Los Angeles tak spravil počas online rozhovoru s fanúšikmi na portáli Reddit, kde sa ho jeden z priaznivcov opýtal, či je pravdivé tvrdenie jeho kolegu Michaela Douglasa. Ten vlani v októbri vyhlásil, že Kilmer má rakovinu ústnej dutiny."Michael sa mi pravdepodobne snažil pomôcť, pretože médiá sa ma vtedy pýtali, čo je so mnou. Áno, liečil som sa z rakoviny a jazyk mám stále opuchnutý, no zlepšuje sa to. Môj hlas však ešte neznie ako normálne, a preto si ľudia možno myslia, že som stále chorý," odpovedal herec. Vlani v novembri pritom Douglasovo tvrdenie poprel a tvrdil, že je zdravý."Mám rád Michaela Douglasa, no má nesprávne informácie. Naposledy som s ním hovoril pred takmer dvoma rokmi, keď som ho poprosil o kontakt na špecialistu, ktorý by sa mi pozrel na hrčku v hrdle. Nakoniec som využil služby lekárov v losangeleskom Ronald Reagan UCLA Medical Center a vôbec nemám rakovinu. Naďalej mám opuchnutý jazyk, no postupne sa zotavujem," uviedol vtedy.sa dostal do povedomia vďaka snímkam Prísne tajné (1984), Ozajstný génius (1985), Top Gun (1986) či Willow (1986). Zahral si aj vo filmoch The Doors (1991), Horlivosť (1995), Batman navždy (1995), Lovci levov (1996), Salton Sea (2002), Kiss Kiss Bang Bang (2005), Vykúpenie z väzenia (2008) či Kill The Irishman (2011).Informácie pochádzajú z webstránky www.usmagazine.com a archívu agentúry SITA.