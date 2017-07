Vedci:Drevo ničí baktérie v nemocnici rýchlo, na plaste sa držia viac

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 4. júla (TASR) – Drevený nábytok v nemocničnom prostredí je hygienickejší ako plastový, tvrdia vedci zo Slovenskej technickej univerzity (STU). Potvrdili im to laboratórne testy i testy robené priamo v priestoroch Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave.Musí ísť ale o brúsené drevo a bez akýchkoľvek náterov. V NOÚ použili borovicu a smrekovec.vysvetlila dnes na tlačovej konferencii Veronika Kotradyová z STU.Tvrdí, že drevo neničí mikroorganizmy na svojom povrchu, ale i v ovzduší. Takisto v ňom reguluje vlhkosť, dokáže napríklad absorbovať a už ďalej neuvoľňovať škodlivé VOC emisie do priestoru.Drevené lavičky a obklad majú v NOÚ vo vestibule Kliniky klinickej onkológie. Ide o pilotný projekt.uviedol Tomáš Alscher z vedenia NOÚ.V onkologickom ústave uvažujú, že by drevo časom umiestnili i do iných priestorov. Vedenie si nemyslí, že drevené lavičky by nejako výrazne prevyšovali priemerné náklady napríklad na výbavu čakárne.Prečo teda pacienti doteraz drevo v čakárňach nevideli?vysvetlil Ľuboš Drgoňa, prednosta Kliniky onkohematológie v NOÚ.Revitalizácia vestibulu v NOÚ je súčasťou väčšieho výskumného projektu vedcov z STU – Interakcia človeka a dreva. S myšlienkou použiť v nemocničnom prostredí drevo prišiel Martin Boleš, doktorand z Fakulty architektúry STU, ktorý bol v role pacienta na Slovensku i v zahraničí. Drevené lavičky vedci plánujú najbližšie osadiť na neonatológii v Košiciach.