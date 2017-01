Vedci majú mať obnovený prístup do databáz do konca týždňa

Na archívnej snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) - Prístup do vedeckých databáz, ktoré od začiatku roka nemôžu slovenskí vedci využívať, má byť obnovený do konca týždňa. Informovalo o tom dnes Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SRRezort poskytol garanciu na zabezpečenie financií na prístupy k vybraným databázovým kolekciám pre vedcov. O zabezpečení prístupu formou záväznej garancie hovorili zástupcovia Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR s výhradnými zástupcami poskytovateľov vedeckých databáz.uviedol komunikačný odbor rezortu.K podpisu licenčných zmlúv s dodávateľmi a úhrade platieb dôjde podľa neho ihneď po ukončení riadneho procesu verejného obstarávania. "" dopĺňa ministerstvo.Slovenskí vedci nemôžu od začiatku tohto roka využívať vedecké databázy ako Science Direct, Scopus, Reaxys a Knovel. Informovala o tom pred pár dňami Slovenská technická univerzita v Bratislave na svojej webovej stránke. Dôvodom je, že ministerstvo školstva zatiaľ nepodpísalo dohodu o prístupe do databáz.Minister školstva Peter Plavčan vtedy reagoval, že rezort tento problém rieši. Situáciu podľa Plavčana ministerstvo nepodcenilo a problém sa riešil aj v druhom polroku 2016.Prístupy do vedeckých databáz sú na Slovensku už dlhodobo realizované prostredníctvom finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, a to v celkovej výške niekoľko miliónov eur ročne. V roku 2016 ešte nebolo začaté riešenie nových národných projektov v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, a to z dôvodu, že sa riešili technicko-administratívne záležitosti s Európskou komisiou.Minister upozornil, že problém s vypnutými databázami je širší. Projekt, ktorý by zabezpečil financovanie prístupu, mohol byť teoreticky schválený už v minulom roku.priblížil Plavčan.