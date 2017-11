Vedci objavili na neobývanom ostrove tisícky jaskynných malieb Tainov

BRATISLAVA 30. októbra - Tímu britských a portorických vedcov sa podarilo v jaskyniach na neobývanom karibskom ostrove Mona objaviť tisícky doteraz neznámych malieb a rytín, ktoré sú dielom indiánskeho etnika Tainov.Väčšinu z nich datujú do 14. a 15. storočia, ešte pred príchodom Krištofa Kolumba do oblasti. Archeológovia našli diela v 30 jaskyniach, viac ako sto ďalších musia ešte preskúmať.

Odhalili metódy

Koncentrácia umeleckých diel

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Jaskynné obrazy zobrazujú rozsiahlu škálu živočíchov a ľudí spolu s rôznymi abstraktnými a geometrickými tvarmi. Vedci z univerzít v Leicesteri a Cambridgei, Britského múzea a portorického Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe zároveň odhalili metódy, akými ich pôvodní obyvatelia Karibiku vytvorili. Niektoré z obrazov vznikli s použitím guána (exkrementov netopierov, pozn. red.) či dreveného uhlia. Väčšinu z nich však vytvorili len vyrývaním vlastnými rukami do mäkkej horniny v stenách jaskýň."Vedecké analýzy výskumného tímu poskytli prvé dátumy pre kamenné umenie v Karibiku, čím objasňujú, že tieto obrazy sú predkolumbovské a vytvorené umelcami, ktorí objavovali hlboké podzemie," uviedla jedna z vedúcich výskumu Alice Samson z univerzity v Leicesteri. Podľa jej kolegu Jaga Coopera z Britského múzea, jaskyne predstavovali "portály do sveta duchov" a nálezy zachytávajú "esenciu ich viery a stavebné bloky ich kultúry".Ostrov Mona, ktorý leží medzi Portorikom, ku ktorému patrí, a Dominikánskou republikou má vďaka tomuto objavu najväčšiu koncentráciu umeleckých diel od Tainov, ale zároveň má aj najhustejšiu jaskynnú sieť v celom Karibiku. Ostrov bol zrejme pre skorých obyvateľov regiónu dôležitým náboženským a obradným miestom.Tainovia boli prvou veľkou kultúrou, s ktorou sa Krištof Kolumbus stretol na ceste do nového sveta. Predpokladá sa, že v čase jeho príchodu žilo v Karibiku vyše milión príslušníkov tohto etnika. S neskoršou španielskou kolonizáciou však ich počet klesol až o 80 až 90 percent. Niektorí obyvatelia karibských štátov, ktorých kultúru Tainovia formovali, sú potomkami tohto etnika a v súčasnosti sa snažia viac pochopiť svoje staroveké dedičstvo.