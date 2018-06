Vedci z STU vyvíjajú druhú generáciu bioplastov

Ilustračné foto Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 2. júna (TASR) – Vedci zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave vyvíjajú druhú generáciu bioplastov. Tie z ich dielne sa môžu rozložiť nielen v pôde, ale aj vo vode. Profesor Pavel Alexy a jeho tím z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU) vynález inovovali a požiadali o ďalší patent. TASR o tom informovala hovorkyňa STU Andrea Settey Hajdúchová.vysvetlil Alexy. Základom prvej generácie bioplastov sú dve zložky, a to kyselina polymliečna a polyhydroxybutyrát. Tento bioplast je chránený ako úžitkový vzor v SR, podaná je patentová prihláška a patent už získal v Európe a v niekoľkých ázijských krajinách. Podľa hovorkyne STU však teraz ide na patentové úrady aj nová prihláška – na bioplast druhej generácie.Bioplast druhej generácie má z hľadiska ekológie ďalšie bonusy.povedal Alexy. Zároveň priblížil, že sa testuje aj rozloženie v bežnej pôde a v morskej vode, kde to vyzerá tak, že dokáže degradovaťdoplnil Alexy.Tím STU spolupracuje s firmami a univerzitami aj pri hľadaní možností ako vynález využiť v praxi. Jednou z ciest je komerčné využitie v spolupráci s výrobcami plastových nádob, príborov, obalových fólií či fólií, ktoré sa v poľnohospodárstve kladú na polia, aby udržiavali vlhko a bránili rastu buriny. Druhou cestou sú originálne aplikácie v oblasti dizajnu a módy. Treťou možnosťou pre využitie sú medicínske aplikácie. Tu tím STU spolupracuje s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a odborníkmi na vývoj implantátov z Technickej univerzity v Košiciach. Z bioplastov môžu byť dočasné implantáty pri riešení komplikovaných zlomenín. Výskum prebieha aj v oblasti tkaninového inžinierstva, v laboratóriách by mohli rásť celé náhradné orgány na biopodklade, ktorý sa postupne rozloží.