Vek odchodu do dôchodku sa posunie na 62 rokov a 139 dní

Ilustračné foto.

Bratislava 30. decembra (TASR) - Od 1. januára 2018 je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a 139 dní. Oproti dôchodkovému veku 62 rokov a 76 dní, ktorý je platný pre rok 2017, sa dôchodkový vek v roku 2018 predĺži o 63 dní.Dôchodkový vek 62 rokov a 139 dní platí pre poistencov narodených po 31. decembri 1955. Výnimkou sú poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek. To znamená, že znížený dôchodkový vek poistencom, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórii funkcií a ženám podľa počtu vychovaných detí, sa aj naďalej zachováva.Kalkulačka, pomocou ktorej je možné určiť dôchodkový vek, je zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Výpočet dôchodkového veku. Ak sa na poistenca vzťahuje nový spôsob určenia dôchodkového veku, avšak jeho dôchodkový vek zatiaľ nie je možné určiť, kalkulačka ho na to upozorní.