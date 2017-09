Velez-Zuzulovú čaká moderná operácia kolena: Odkazuje, že bude bojovať

Na snímke slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová v 1. kole slalomu žien na 44. MS v alpskom lyžovaní vo švajčiarskom St. Moritzi v sobotu 18. februára 2017. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 18. septembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová absolvuje v piatok v Lyone operáciu kolena, ktoré si vážne zranila na sústredení v Argentíne. Tímový manažér Róbert Magát pre TASR potvrdil, že po zákroku bude prebiehať jej rekonvalescencia vo Francúzsku zhruba týždeň, po 10-14 dňoch začne rehabilitáciu pod dohľadom fyzioterapeuta.informoval TASR Magát.Slovenská slalomárka pravdepodobne nestihne začiatok olympijskej sezóny. Zrejme vynechá úvodný slalom Svetového pohára vo fínskom Levi (11. novembra) a tiež nasledujúcu súťaž v americkom Killingtone (25. novembra). Je to pre ňu zásadný škrt cez rozpočet, lebo vo svojej deklarovanej poslednej sezóne chcela zabojovať o malý glóbus celkovej víťazky slalomu SP.Z hľadiska zimnej olympiády by to za štandardných okolností nemal byť problém, lebo pred Pjongčangom je od 20. decembra na programe šesť pretekov SP v jej disciplíne, medzi nimi i dve z troch dejísk (Záhreb a Flachau), kde slávila svoje štyri víťazstvá v elitných slalomoch.uviedla Velez-Zuzulová prostredníctvom Facebooku.