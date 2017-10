Verili by ste tomu? Toto je najdrahšie mesto na svete

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

TOP 10 najdrahších miest na svete

1. Luanda (Angola)

2. Hong Kong (Hong Kong)

3. Tokio (Japonsko)

4. Zürich (Švajčiarsko)

5. Singapur (Singapur)

6. Soul (Južná Kórea)

7. Ženeva (Švajčiarsko)

8. Šanghaj (Čína)

9. New York (USA)

10. Bern (Švajčiarsko)

Praha 2. októbra (TASR) - Mnohých to môže prekvapiť, ale najdrahším mestom na svete je Luanda. Angolská metropola predbehla v rebríčku Hongkong, New York, Moskvu i Tokio.Vyplýva to z najnovšieho rebríčka, ktorý každý rok vydáva spoločnosť Mercer, ktorá pôsobí v oblasti ľudských zdrojov. Vydáva ho už 23 rokov.Spoločnosť porovnáva 209 veľkých miest a ceny 200 položiek v dolároch. Sú v ňom napríklad ceny prenájmu bytu 3+1, taxislužby, texasiek, lístkov do kina, benzínu, pecňa chleba, litra vody či šálky kávy.Počas portugalskej kolonizácie bola Angola úbohou krajinou, ktorú zbedačovala 40-ročná oslobodzovacia vojna. Nezávislosť získala krajina až v roku 1974, po páde fašistickej diktatúry v Portugalsku.V Angole sa v súčasností ťaží okolo 1,8 milióna barelov ropy denne. V Luande po vyhlásení nezávislosti žilo sotva 500.000 obyvateľov. Teraz ich má metropola asi šesť miliónov.Dopyt po všetkom veľmi rýchlo stúpol, ponuka s ním nestačila držať krok. To sa prejavilo na cenách. V idylických predmestiach mesačné nájomné bytu 3+1 stojí 13.000 USD (11.011 eur). V dôsledku obáv o bezpečnosť musia zahraničné ropné firmy platiť svojim zamestnancom najmenej dvoch ochrancov. Štandardom je aj auto so šoférom a kuchárka v domácnosti. Deti študujú na súkromných školách so západnými učiteľmi. Školné dosahuje desiatky tisíc dolárov. Horibilné sú aj ceny potravín v supermarketoch. Ale do nich nechodia nakupovať domorodci. Zásobujú sa na miestnych trhoch, kam však nechodia belosi.