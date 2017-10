Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. októbra (TASR) - Veterinári dostanú možnosť predpisovať humánne lieky na použitie pre zvieratá.povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD). Potrebné zmeny, na ktorých rezort spolupracoval so Slovenskou komorou veterinárnych lekárov, prináša novela zákona o liekoch.Rezort od nej očakáva, že uľahčí prístup veterinárnych lekárov k humánnym liekom tak, aby nebola ohrozená ich dostupnosť pre pacientov.vysvetlila pre TASR hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.Podľa ministra sačo sa týka predpisovania liekov veterinármi pri poslednej novele zákona o liekoch, ktorá riešila ich reexport, nemenil. Poukázal, že veterinári ani predtým neboli oprávnení vyberať lieky v lekárňach, nebolo to však ani explicitne zakázané. Tým, že sa od začiatku roka sprísnili sankcie za porušovanie legislatívy, sa podľa Druckera začalovýberu liekov na recepty od veterinárov.Novela zákona by v prípade súhlasného stanoviska vlády, parlamentu a prezidenta mala platiť od marca 2018.