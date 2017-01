VIA IURIS: Nezávislosť polície musí byť predmetom širšej diskusie

Na snímke v pozadí minister vnútra Robert Kaliňák počas slávnostného vyslania 25 policajtov do Maďarska v priestoroch Strednej odbornej školy Policajného zboru v Devínskej Novej Vsi v Bratislave 1. augusta 2016. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 19. januára (TASR) - Organizácia VIA IURIS víta snahy o odpolitizovanie a zvyšovanie nezávislosti polície. Príprava konkrétnych opatrení však nesmie podľa nej ostať čisto iba politicko-policajnou debatou. VIA IURIS preto vzhľadom na závažnosť témy, ako aj jej celospoločenský dopad, navrhuje otvoriť o novom nastavení pravidiel pre políciu širšiu odbornú a verejnú diskusiu." advokátka organizácie Kristína Babiaková.Viacerí politici aj niektorí vrcholní predstavitelia Policajného zboru SR už v médiách odprezentovali svoje predstavy zmien v prospech zvýšenia nezávislosti polície. "dodala Babiaková.Mimovládne organizácie dlhodobo upozorňujú na riziká úplnej podriadenosti polície Ministerstvu vnútra SR. Prezídium Policajného zboru SR je totiž organizačne začlenené do Ministerstva vnútra SR. Minister vnútra vymenúva aj odvoláva prezidenta policajného zboru. Aj pôsobnosť policajnej inšpekcie, ktorá vyšetruje sťažnosti a trestnú činnosť policajtov, zastrešuje sekcia kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Mimovládne organizácie združené v iniciatíve Štrngám za zmenu preto už pred parlamentnými voľbami v roku 2016 vypracovali viacero konkrétnych návrhov na zvýšenie nezávislosti polície a jej odstrihnutie od politických vplyvov.Zmenu obsadzovania funkcie policajného prezidenta a vyňatie policajnej inšpekcie spod ministerstva vnútra presadzuje najmä koaličný Most-Híd. "Chceme zmeniť do budúcna napríklad voľbu policajného prezidenta. Navrhuje ho síce minister vnútra, ale napríklad jedna z možností je, že o tom rozhodne vláda," uviedol predseda strany Béla Bugár v RTVS. Na margo inšpekcie poznamenal, že v prípade trestných činov by ingerenciu mala mať generálna prokuratúra. "V prípade zastavených prípadov alebo sťažností na policajtov Výbor pre obranu a bezpečnosť Národnej rady SR, kde sú aj kolegovia z opozície," vysvetlil Bugár s tým, že v budúcnosti sa bude musieť otvoriť aj otázka internetovej kriminality.Policajný prezident Tibor Gašpar nedávno uviedol, že je za zmenu spôsobu, akým sa najvyššia policajná funkcia v štáte obsadzuje." povedal Gašpar.Podľa jeho slov však treba z politického hľadiska zodpovedať otázku, kto bude zodpovedný z pohľadu vnútornej bezpečnosti štátu. "Či to bude minister vnútra alebo policajný prezident. Ak to bude minister, logicky je tu otázka, či si má právo vybrať z nejakých kandidátov, ktorí prejdú výberovým konaním, alebo mu policajného prezidenta určí iný subjekt, ako napr. prezident republiky," vysvetlil Gašpar.Tiež tvrdí, že ak sa bude polícia viac osamostatňovať, musí platiť zásada, že za všetky pochybenia ponesie zodpovednosť policajný prezident.dodal Gašpar s tým, že na zmenách zákona bude participovať.