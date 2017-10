Viac ako 148.000 detí si chce navzájom darovať záložku do knihy

Ilustračné foto Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Bratislava 17. októbra (TASR) - Viac ako 148.000 slovenských a českých žiakov si chce tento mesiac navzájom darovať záložku do knihy. Akcia sa koná pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc.Žiaci z 1134 slovenských a českých škôl v týchto dňoch vyrábajú záložky nielen v rámci vyučovania, ale aj na rôznych krúžkoch. Mladší žiaci sa na nich snažia stvárniť tému Tajuplný svet knižných príbehov, stredoškoláci zase literárne osobnosti ich regiónu. Školy si zároveň dohodujú aj konkrétny termín a spôsob výmeny záložiek, ktorý je stanovený najneskôr do konca októbra.uviedla odborná garantka projektov na podporu čítania Rozália Cenigová.Výmena záložiek je súčasťou 8. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a 6. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Hlavným organizátorom projektu je Slovenská pedagogická knižnica, garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.