Vicepremiér: Turecko-sýrsky pohraničný múr je už skoro dokončený

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 18. januára (TASR) - Dokončené sú už dve tretiny hraničného múru, ktorý má zabrániť prenikaniu ľudí zo Sýrie do Turecka. Úrady zároveň zabránili niekoľkým pokusom o vykopanie tunela popod múr. Informoval o tom dnes turecký vicepremiér Veysi Kaynak.Vicepremiér uviedol, že celý projekt výstavby múru bude dokončený v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch.Turecko sa v minulosti dostalo pod paľbu kritiky, že od roku 2011, keď vypukol konflikt v Sýrii, nekontroluje lepšie svoju 900-kilometrovú hranicu so susednou krajinou.Oficiálne a neoficiálne hraničné priechody využívajú zahraniční bojovníci vrátane členov al-Káidy a Islamského štátu (IS), sýrski povstalci, utečenci i celý rad humanitárnych pracovníkov.Turecko začalo stavať múr na hranici v roku 2014. Vlani v auguste spustilo vojenskú operáciu na vyčistenie strategického pohraničného pásma od militantov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).