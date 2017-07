VIDEO: A. DOMANOVÁ: Odkazujem mladým, aby si vážili slobodu

Minister obrany SR Peter Gajdoš (vľavo) prijal na Ministerstve obrany SR veterána západného odboja brig. gen. Milana Píku (vpravo) pri príležitosti jeho 95. narodenín a pani Ailsu Domanovú (uprostred) , ktorá v máji oslávila 90. narodeniny. Bratislava, 28. júla 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júla (TASR) - Odkazujem mladým, aby si vážili, čo majú, slobodu, že môžu cestovať, že môžu študovať. Uviedla to dnes vdova po významnom dôstojníkovi československej armády Ailsa Domanová, ktorú spolu s veteránom západného odboja brigádnym generálom vo výslužbe Milanom Píkom prijal minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS). Milan Píka dnes oslávil 95 rokov, Ailsa Domanová v máji tohto roku 90.Gajdoš im zagratuloval k životným jubileám a ocenil ich prínos pre slovenskú spoločnosť vo vojnovom i povojnovom období.povedal minister.povedala Domanová. Podľa Píku si treba pripomínať aj minulosť. „uviedol Píka.Brigádny generál vo výslužbe Milan Píka sa ako syn známeho československého dôstojníka Heliodora Píku zapojil do západného protifašistického odboja. Po návrate do vlasti a poprave jeho otca vo vykonštruovanom procese bol režimom perzekvovaný, následkom čoho stratil svoju občiansku česť aj možnosť ďalšieho uplatnenia sa v živote. Odsťahoval sa do Bratislavy, kde žije dodnes. Takisto pôvodom Britka Ailsa Domanová našla svoj druhý domov na Slovensku po tom, ako sa vydala za výsadkára Alexandra Domana. V bývalom Československu nezištne pomáhala vdovám a manželkám prenasledovaných veteránov západného odboja.