Video: Adrenalínový kolotoč zrazu vyhodil niekoľko ľudí do vzduchu, jeden mŕtvy a sedem zranených

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

COLUMBUS 27. júla - Porucha adrenalínovej zábavnej atrakcie počas prvého dňa Ohio State Fair si vyžiadala minimálne jednu obeť a ďalších sedem ľudí sa zranilo. Päť z nich je pritom v kritickom stave. Informoval o tom šéf hasičov z mesta Columbus Steve Martin.Kolotoč, ktorý ľudí zároveň hojdá aj točí, známy ako Fire Ball, zrazu niekoľko ľudí vyhodil do vzduchu. Dramatické momenty natočili na video viacerí okoloidúci.Podľa spoločnosti, ktorá atrakciu prevádzkuje, patrí Fire Ball od jeho predstavenia v roku 2002 medzi najobľúbenejšie adrenalínové kolotoče. Atrakcia podľa ich popisu ľudí hojdá 12 metrov nad zemou a zároveň ich točí rýchlosťou 13 otáčok za minútu.Republikánsky guvernér štátu Ohio John Kasich sa vyjadril, že ho incident hlboko zarmútil a nariadil jeho vyšetrenie, pričom tiež prikázal, aby uzavreli všetky atrakcie až kým ich nepodrobia ďalšej kontrole bezpečnosti.Ohio State Fair by mal pokračovať do 6. augusta.