VIDEO: Akademický Prešov rozdal ocenenia, mal svoje špičky aj vrcholy

Snímka z vystúpenia Študentského divadla FF PU v Prešove a NAJ s.r.o. Monodrámu : Storočie podľa Márie hral Ján Jendrichovský, študent PU v Prešove na Malej scéne Divadla Alexandra Duchnoviča. Na snímke diváci v sále malej scény. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 29. apríla (TASR) – Slávnostným galaprogramom a vyhlásením výsledkov súťažných kategórií Akademického Prešova 2017 (AP) vyvrcholil v piatok v Prešove 51. ročník Súťaže amatérskej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska. Počas šiestich dní sa na pódiách vystriedali študentské divadlá, mladí autori predstavili svoju vlastnú tvorbu v kategóriách próza a poézia, súťažná porota hodnotila umelecký preklad a prvýkrát v histórii tejto súťaže si študenti zmerali sily v kategórii krátkometrážny film."Teší nás, že 51. ročník je súčasťou veľkého podujatia, ktoré Prešovská univerzita (PU) tohto roku oslavuje a to je 20 rokov našej existencie. Univerzita sa teší, že má takéto aktivity, ako je AP, ktorý je významným podujatím nielen na Slovensku ale aj v európskom priestore. Tento ročník AP končí a tešíme sa na nasledujúci," uviedol prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu Milan Portik, ktorý galavečer otvoril a odovzdal ceny víťazom.Riaditeľ AP 2017 Karol Horák zhodnotil 51. ročník súťaže vysokoškolákov ako vydarený.uviedol Horák.Porota vyhlásila troch laureátov v kategórii študentské divadlá bez udelenia poradia. Bratislavský divadelný súbor Uložiť ako zaujal inscenáciou Pojednávanie vo veci Genesis, v ktorom hrajú študenti z viacerých bratislavských vysokých škôl. Vo svojej inscenácii sa rozhodli pertraktovať tému dedičnej viny, a to z aspektu súčasného človeka. Rovnaké ocenenie získalo Študentské divadlo PU v Prešove, ktoré oslovilo porotu monodrámou Storočie podľa Márie v podaní Jána Jendrichovského.povedal laureát súťaže. Inscenáciu s ním pripravil režisér Peter Palik. Študenti PU uspeli aj s workshopovou prezentáciou Labyrint romantizmus alebo Spoveď dieťaťa svojho veku.Súťažná porota udelila v kategórii divadlá aj dve čestné uznania. Jedno z nich si do Veľkej Británie odnieslo Slovenské komunitné divadlo v Londýne, v ktorom účinkujú Slováci žijúci v Británii. Zaujali hrou Akadémia pre ženy, z pera zakladateľky divadla Juliany Sersenovej. Čestné uznanie si z Prešova odnáša aj Divadlo Ka: Schau (Kollektive Aktion: Schauspiel) pri Katedre germanistiky UPJŠ Košice za dramatizáciu hry Arthura Schnitzlera Liebelei.S vlastnou tvorbou súťažilo v próze 14 autorov. Prvé miesto získali dvaja autori Patrik Kondáš a Monika Hojdanová, za nimi skončil Viliam Nádaskay, tretí bol Jakub Spevák. Čestné uznanie získali Mária Bilá a Vanesa Lippová.S vlastnou poéziou sa prihlásilo do súťaže 18 autorov. Porota prvé miesto neudelila, o druhú priečku sa delia Dominika Madro a Viliam Nádaskay, tretie miesto patrí rovnako dvom súťažiacim Kataríne Hrabčákovej a Zuzane Timkovej. Čestné uznania porota udelila trojici súťažiacich Gabrielovi Kuľbakovi, Viktórii Mackovej a Marekovi Snopekovi.Za umelecký preklad z nemčiny si Čestné uznanie odniesol Patrik Kondas (FF UPJŠ Košice). Za preklad z francúzskeho jazyka porota udelila iba tretie miesto, ktoré získala Mariana Michalková (FF UKF Nitra).V kategórii film zvíťazila na prvej priečke snímka Folklórny súbor Hornád od autorov Gabriela Homoľová, Igor Michalčík (FF UPJŠ Košice). Druhé miesto patrí filmu Tu študujem od kolektívu autorov Radka Turyová, Lenka Hopková, Michaela Pástorová, Frederika Juhászová, Johana Takáčová, Miroslava Šulíková (FF UPJŠ Košice). Tretie miesto ostalo doma, za snímku V zákulisí vzdelávania ocenenie získali autori Marcel Kušnír a spol. (FF PU v Prešove). Osobitnú centu v tejto kategórii získala Veronika Rusnáková a spol. za film Vraždy v literatúre (FF UPJŠ Košice).Miron Pukan z organizačného štábu uviedol, že už teraz komunikujú so zahraničnými súbormi, predovšetkým alternatívneho typu, ktoré by radi pozvali na nasledujúci ročník. Hovorili aj so zaujímavými tvorcami a divadelníkmi, ktorí vedú ako lektori divadelné workshopy a mohli by prísť do Prešova.