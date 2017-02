VIDEO:Bratislava opraví cesty, parky a zrekonštruuje električkovú trať

Na snímke primátor hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal počas tlačovej konferencie v Bratislave 6. februára 2017. Témou tlačovej konferencie boli priority Bratislavy v roku 2017. Foto: TASR/Dano Veselský Na snímke primátor hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal počas tlačovej konferencie v Bratislave 6. februára 2017. Témou tlačovej konferencie boli priority Bratislavy v roku 2017. Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. februára (TASR) – Kvalita verejných priestorov, doprava a príprava zákona o Bratislave sú oblasti, ktorým sa chce vedenie hlavného mesta v tomto roku prioritne venovať. Plánuje rekonštruovať cesty, chodníky, zastávky MHD či podchody. Vybudovať chce tiež nové parky, cyklotrasy, zrevitalizovať Námestie slobody a zmodernizovať električkovú trať v Karlovej Vsi. Výzvy Bratislavy v roku 2017 dnes predstavil primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal.Mesto plánuje za sedem miliónov eur opraviť takmer 30 kilometrov ciest, päť kilometrov chodníkov či 18 zastávok MHD. Rekonštruovať sa budú podchody na Dolnozemskej a Rusovskej ceste. Súkromný investor má obnoviť podchod aj na Trnavskom mýte."Budeme pokračovať v starostlivosti o zeleň. Bratislavčania dostanú nové parky na Komenského námestí, Svoradovej ulici, Molecovej ulici v Karlovej Vsi či Pri kríži a Pod záhradami v Dúbravke. Vysadíme zároveň aj nové stromy," priblížil Nesrovnal. Na starostlivosť o zeleň má Bratislava v rozpočte vyčlenených viac ako štyri milióny eur, čo je oproti roku 2016 o 1,6 milióna eur viac.Hlavné mesto vyčlenilo v tomto roku 120.000 eur na revitalizáciu Námestia slobody. Osádzať chce polopodzemné kontajnery či opravovať terasy v bratislavskej Petržalke. "Pokračovať budeme v boji s nelegálnou reklamou a odstraňovaním grafity," podotkol primátor.Na jar sa má spustiť rekonštrukcia modernizácie električkovej radiály v Karlovej Vsi. Podľa Nesrovnala by sa malo s prácami začať v apríli. Tento rok chce mesto dokončiť projekty modernizácie vajnorskej a ružinovskej električkovej radiály a predlženia električkovej trate v Petržalke až po Janíkov dvor.Hlavné mesto chce v tomto roku spustiť projekt zapožičiavania bicyklov, tzv. bikesharingu, na ktorý vyčlenilo 460.000 eur. "Taktiež nás čakajú dve veľké nové cyklotrasy Starohájska v Petržalke a Alstrova-Pekná cesta v Rači. Rovnako aj časť cyklotrasy na Rožňavskej smerom na Zlaté piesky," priblížil primátor. Bratislavská samospráva má na výstavbu a údržbu cyklotrás vyčlenený takmer jeden milión eur.V MHD pribudne v tomto roku 90 nových autobusov. Mesto chce hľadať aj ďalšie zdroje, aby zvýšilo počet vozidiel v Dopravnom podniku Bratislava.Primátor hlavného mesta sa plánuje pustiť aj do koncepčných a systémových zmien, preto pripravuje novelu zákona o Bratislave. "V súčasnom finančnom a kompetenčnom nastavení je potenciál Bratislavy nevyužitý. Mohli by sme oveľa lepšie pomáhať riešiť sociálne programy, formátovať výchovu detí, vzdelávanie či stimulovať rozvoj mesta," vysvetlil Nesrovnal.