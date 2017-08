VIDEO: Bratislavskí seniori začali Letnú univerzitu

Na snímke účastníci 7. ročníka populárnej Letnej bratislavskej univerzity seniorov (LBUS) ktorú pripravuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava v utorok 1. augusta 2017. Foto: TASR - Dano Veselský Na snímke účastníci 7. ročníka populárnej Letnej bratislavskej univerzity seniorov (LBUS) ktorú pripravuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava v utorok 1. augusta 2017. Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. augusta (TASR) – Siedmy ročník Letnej bratislavskej univerzity seniorov (LBUS) sa začal dnes v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Tradičné vzdelávacie podujatie opäť pripravilo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) v spolupráci s bratislavským magistrátom."Teší nás veľký záujem o podujatie. Veríme, že aj tohtoročný výber prednášok bude pre vás zaujímavý," povedala v úvode viac ako 160 záujemcom riaditeľka CĎV UK Janka Chládecká.Letnú univerzitu otvorila námestníčka bratislavského primátora Iveta Plšeková, ktorá pripomenula záujem mesta o seniorskú generáciu v podobe vytvárania podmienok na aktívne starnutie v rôznych oblastiach. Zároveň zdôvodnila tému prvej prednášky."Márii Terézii venujeme tento rok, pretože si pripomíname jej 300. výročie narodenia. Máme za sebou viaceré podujatia. Teraz je v galérii Archa výstava o histórii a osude jej súsošia v našom meste," pripomenula Plšeková.Historik Jozef Lenhart v úvodnej prednáške Baroková Bratislava za čias Márie Terézie prezradil všeličo o rodine tejto panovníčky. Tiež o prvom mestskom parku v Európe – Sade Janka Kráľa, o prestavanom Bratislavskom hrade a iných objektoch súvisiacich s panovníčkou. No nielen v Bratislave, ale napríklad aj na zámku Schloss Hof v prihraničnom Rakúsku, kam sa dá pešo dostať z Devínskej Novej Vsi cez Most slobody.Seniori absolvujú do 10. augusta ďalšie prednášky. Od ochranára Andreja Kovarika sa dozvedia, prečo je Dunaj dominanta Bratislavy. Operný spevák Martin Babjak im prezradí, čo znamená hudba v živote človeka. Na záver získajú cenné rady v starostlivosti o svoje duševné zdravie, ktoré im odporučí Mária Čunderlíková z centra Memory.