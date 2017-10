VIDEO: Bratislavský dopravný podnik nakúpi 18 elektrobusov

Ilustračné foto Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 16. októbra (TASR) – V bratislavskej MHD pribudne 18 nových elektrobusov. Nakúpi ich Dopravný podnik Bratislava (DPB), ktorý na to získal prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Elektrobusy by mal podnik obstarať do konca tohto roka. Do premávky budú nasadzované postupne, všetky najneskôr do júna 2018. Na ich nákup je vyčlenených 9,5 milióna eur z európskych fondov a štátneho rozpočtu.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal povedal, že elektrobusy sú ďalším krokom k ekologickejšiemu hlavnému mestu.skonštatoval. DPB obstará celkovo 16 elektrobusov sólo s dĺžkou 12 metrov a dva mini elektrobusy s dĺžkou deväť metrov. Všetky budú nízkopodlažné, klimatizované a vybavené modernými technológiami, vrátane wi-fi.Generálny riaditeľ DPB Milan Urban priblížil, že tieto nové vozidlá nahradia autobusy s naftovým spaľovaním, čím sa dosiahne zníženie emisií a zároveň budú oveľa menej hlučné.uviedol. Ak všetko pôjde podľa plánu, prvé vozidlá by sa mali objaviť v uliciach hlavného mesta na prelome rokov 2017/2018.Nové mini elektrobusy plánuje DPB nasadiť na linkách 27 a 151. Ostatné budú nasadzované napríklad na linkách 43, 52, 53, 65, 66, 80 a 94. Aby vozidlá začali jazdiť v uliciach Bratislavy, je potrebné vybudovať elektronabíjaciu infraštruktúru. Nabíjacie stanice budú primárne vo vozovni Krasňany, ale aj vo vozovni Jurajov Dvor. Súčasťou projektu je i vybudovanie dvoch nabíjacích miest na trase elektrobusov.Generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Marek Mitošinka povedal, že cieľom je zlepšiť kvalitu životného prostredia formou atraktívnejšej a ekologickejšej verejnej dopravy. Celkovo je pre celé Slovensko vyčlenených 21,2 miliónov eur pre mestá Bratislava, Žilina a Košice.spresnil Mitošinka.