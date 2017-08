VIDEO: Bratislavu čaká belgická hudobná jeseň

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. augusta (TASR) - Charizmatický frontman kapely Balthazar s projektom Warhaus, elektro-rockoví Intergalactic Lovers a folkové zoskupenie Lee Anderson majú spoločné dve veci: sú z Belgicka a na jeseň prídu svoju tvorbu predstaviť aj divákom v Bratislave.Warhaus, ako znie alter ego a sólový projekt hlavného speváka skupiny Balthazar, vystúpili nedávno u našich susedov na Colours of Ostrava a divákov si získali atmosférickými popovými pesničkami s klavírom, dychovými sekciami, elektronikou a hlavne charakteristickým hlasom frontmana Maartena Devoldera. V bratislavskej Fuge zahrajú 19. septembra skladby z debutového albumu We Fucked a Flame Into Being, ktorý vyšiel minulý rok pod značkou PIAS.O necelé dva mesiace neskôr, 13. novembra, bude prehliadka belgickej alternatívnej scény pokračovať koncertom elektro-rockovej štvorice Intergalactic Lovers, ktorú opäť vo Fuge doplnia blues-folkoví krajania Lee Anderson. Pre Intergalactic Lovers to bude premiérový koncert na Slovensku po tom, čo ich prvý pokus o vystúpenie na Grape festivale 2015 prekazila búrka.Vstupenky na belgickú hudobnú jeseň v Bratislave sú v predpredaji v sieti Tootoot. TASR informoval PR manažér Alexander Čerevka.