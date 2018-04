VIDEO: BuranoWski vydáva singel aj videoklip .com

Na snímke Tomáš Buranovský. Foto: Facebook BuranoWski Foto: Facebook BuranoWski

Bratislava 27. apríla (TASR) – Spevák BuranoWski uvádza do éteru novinku s trocha netradičným názvom .com. Pritom jeho pieseň Lúč sa stále drží na popredných miestach v slovenskom éteri.Od vydania singla Lúč prešlo už sedem mesiacov. Počas nich sa BuranoWski venoval úlohe otca a učiteľa na umeleckej škole, stihol však popri tom nahrať aj pár skladieb. Pracuje na novom albume, ktorý by chcel vydať ešte tento rok. Jednou z týchto piesní je aj .com, ku ktorej BuranoWski v spolupráci s režisérom Jarom Jarisom Vaľkom nakrútil videoklip. Text skladby aj hudbu si napísal sám. Producentmi sú Peter Riava a Peter Bič.BuranoWski za bývalými láskami nesmúti. Napriek tomu, že je pesnička o rozchodoch, vôbec nevyznieva smutne ani depresívne. Hudobník sa v nej skôr snažil vysvetliť, že rozchod je prirodzenou súčasťou života a veľmi často je to tá najlepšia vec, ktorá sa vám môže v danom vzťahu prihodiť.uvažuje o svojich predchádzajúcich láskach BuranoWski.Vo videoklipe vystupuje niekoľko dvojíc, ktoré tvoria pár aj v reálnom živote. Nakrúcal sa v Košiciach na mieste, ktoré je všetkým Košičanom veľmi dobre známe.dodáva na margo spolupráce s prešovským režisérom Tomáš.TASR informovala Ľuba Svatá z vydavateľstva Universal Music.