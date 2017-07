Video: Čiernohronská železnica plní detské sny, môžete sa stať rušňovodičom

Nostalgia pískajúcej pary, dymovej clony za lokomotívou s nádychom histórie na drevených laviciach vagónov každoročne rozbúši srdcia nielen najmenších pasažierov Čiernohronskej železnice (ČHŽ). Spolu s rodičmi sa dozvedia, že v prvej polovici 20. storočia svojou dĺžkou 132 km bola najdlhšou zo všetkých 40 lesných železníc na Slovensku. Slúžila na prepravu dreva z hlbokých dolín do drevoskladov a využívali ju aj robotníci na osobnú prepravu, až do roku 1982, kedy hrozil zánik dnešnej atrakcie na Horehroní.





V súčasnosti je v prevádzke 17 km trate na úseku Chvatimech – Čierny Balog – Vydrovská dolina. Nezabudnuteľné dojmy z jazdy parnou lokomotívou a krásnej čiernohronskej prírody umocňujú v návštevníkoch letné turistické vozne. Ak je cesta vlakom pre najmenších pridlhá, majú možnosť využiť detské vozne s domčekom a kútikom na hranie. Ako informuje ČHŽ, počas letných prázdnin sú radené vo všetkých vlakoch. V staniciach Čierny Balog, Vydrovo-skanzen a Dobroč sú vybudované i detské ihriská.





ČHŽ sa každé prázdniny teší najmä na malých pasažierov a aj preto ponúka špeciálne zľavy na tzv. Rodinné cestovné alebo Výlet pre vnúčatá, prípadne Vláčikom skanzenom, kedy deti dostávajú obrázkové cestovné lístky.



Počas letnej sezóny má ČHŽ aj bonus pre rodičov, najmä otcov. Kto z nich by sa chcel stať rušňovodičom na skúšku, má možnosť absolvovať Letnú školu rušňovodičov parných lokomotív. Počas celodenného kurzu rušňovodiča parnej alebo motorovej lokomotívy sa záujemca dostane do zákulisia ČHŽ, do dielní, do depa k zakurovaniu, údržbe a opravám parných a motorových rušňov. V cene kurzu je i celodenný cestovný lístok pre blízkych.