VIDEO: Do dejiska MS pricestoval prezident SZĽH: Zápasy veľmi prežívam

Na snímke prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút (vpravo) hovorí s novinármi počas 81. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. V Kolíne nad Rýnom, 12. mája 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Kolín 12. mája (TASR) - Do dejiska svetového šampionátu v Kolíne pricestoval v piatok prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút. Pred novinárov predstúpil ako správny patriot v národnom drese s menom a číslom Libora Hudáčka.začal svoje rozprávanie Martin Kohút. Prezident SZĽH má v Kolíne bohatý program. Čaká ho stretnutie s organizátormi a okrem toho sa zúčastní aj na Kongrese Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Pozorne bude sledovať najmä prácu organizátorov, aby si nejaké poznatky mohol preniesť aj k svetovému šampionátu v roku 2019, ktorý hostí Slovensko.Predošlé štyri zápasy Slovenska sledoval v televízii a ako priznal, intenzívne ich prežíval.povedal Kohút, ktorý si katastrofický scenár v podobe vypadnutia nepripúšťal:Rovnako ako hokejovú verejnosť, tak aj prezidenta prekvapila nepríjemná udalosť s neodohranou hymnou v prvom zápase.Na MS sa šéfovi slovenského hokeja pozdáva atmosféra, ale aj niektoré marketingové produkty. Jedným z nich sú obaja maskoti. O dva roky na Slovensku by mal fanúšikov zabávať Goooly. Teda rovnaký maskot, aký bol v roku 2011. Fanúšikovia však v tomto smere vytvárajú čoraz väčší tlak.prezradil Kohút, ktorý sa vzápätí vyjadril aj k prípadnému úspechu na šampionáte, pričom porovnal prácu odborníkov na Slovensku a vo vyspelých hokejových krajinách.zamyslel sa prvý muž slovenského hokeja.Jedným z krokov k zlepšeniu by mal byť nový generálny manažér Miroslav Šatan.dodal Martin Kohút.