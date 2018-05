VIDEO: Duo Die Antwoord príde v auguste do Bratislavy

Vystúpenie skupiny Die Antwoord počas 19. ročníka multižánrového festivalu Bažant Pohoda, 10. júla 2015 v Trenčíne, archívna snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Vystúpenie skupiny Die Antwoord počas 19. ročníka multižánrového festivalu Bažant Pohoda, 10. júla 2015 v Trenčíne, archívna snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 2. mája (TASR) - Juhoafrické duo Die Antwoord príde v auguste do Bratislavy, v Národnom tenisovom centre bude koncertovať 21. augusta. Ninja a Yolandi Visser o bratislavskej šou neprezradili nič, podľa nich je to vraj takto lepšie.Dvojica získala svetovú popularitu najmä videoklipmi a textmi odkazujúcimi na juhoafrickú (sub)kultúru Zef. Hudobne "skáče" medzi raveom, hip-hopom, popom či technom. Jej najväčšími hitmi sú Enter the Ninja, Ritch Bitch, I Fink you Freaky, Baby's on Fire, Fatty Boom Boom, Ugly Boy či Banana Brain. Ninja a Yolandi si zahrali vo filme Chappie od Neilla Bloomkampa (District 9, Elysium). Pri Die Antwoord slová nemajú veľký zmysel. Vo vlastnom oficiálnom životopise citujú magazín Vice: "Snažiť sa spoznať Die Antwoord pri počítači je ako špliechať vo vírivke v snahe spoznať oceán."TASR informoval Tomáš Holetz z agentúry Seahorse promotion.