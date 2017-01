VIDEO: Ed Sheeran vydal dve nové skladby. Počuli ste ich?

Britský spevák Ed Sheeran Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. januára (TASR) - Spevák Ed Sheeran vydal minulý týždeň dve nové pesničky Shape Of You a Castle On The Hill, ktoré sú dostupné na všetkých digitálnych platformách vrátane YouTube.Pred rokom sa Ed stiahol do ústrania, aby si oddýchol. Vrátil sa presne po roku a novoročným odkazom odštartoval vlnu správ, v ktorých gradoval očakávanie fanúšikov. Vydal hneď dva plnohodnotné single. Konzervatívnejšou piesňou Castle On The Hill sa vracia do Framinghamu v Suffolku, kde vyrastal. Skladbu napísal spolu s Benny Blancom, ktorý ju aj produkoval. S druhým singlom Shape Of You, ktorý je ukážkou moderného popu, mu vypomohli Johnny McDaid a Steve Mac. V Anglicku sa obe nahrávky ihneď dostali do najvyšších rotácií všetkých rádií.Obe piesne Shape Of You aj Castle On The Hill zmenili niekoľko rekordných zápisov. Žiadny umelec v histórii Spotify nenazbieral počas 24 hodín toľko prehratí ako Ed Sheeran. Britský interpret vedie tabuľky s viac ako 16 miliónmi prehratí za deň, druhý deň dosiaholnecelých 10 miliónov. Obe novinky navyše pokorili rekord One Direction v počte jednotlivých prehratí za prvých 24 hodín. Globálnemu rebríčku, ktorý mapuje štart pesničiek na Spotify, teraz kraľuje Shape Of You s takmer 7.000.000 prehratí, druhú pozíciu drží Castle On The Hill s viac než 6.000.000 prehratí. Sheeran tiež cez víkend držal prvé miesta v rebríčkoch iTunes a Apple Music v 77 krajinách sveta, prvú priečku prehľadu iTunes pritom dosiahol v 117 krajinách a patrí k nim aj Slovensko.Informáciu TASR poskytla Renáta Tomášová, marketingová a promo manažérka spoločnosti Warner Brothers Czech Republic.