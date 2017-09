VIDEO: Envirorezort chce lepšiu ochranu lesov v chránených územiach

Ilustračné foto Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia chce viac chrániť lesy v chránených územiach. Šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd) dnes ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej (nominantka SNS) predstavil návrh Národného memoranda o lese. To má poskytnúť rámcovú stratégiu pre spoluprácu rezortov pri ochrane lesov.Envirorezort okrem toho pripravuje aj zmenu zákona o ochrane prírody, aby sa posilnili jeho kompetencie pri ochrane prírody v chránených oblastiach.povedal Sólymos.V súčasnosti môže envirorezort prostredníctvom Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR brániť ťažbe dreva takmer výlučne v bezzásahových zónach, teda v lokalitách v najprísnejšom piatom stupni ochrany. Na územiach s nižším stupňom ochrany len za predpokladu, že sa včas preukáže nutnosť ochrany vzácnych biotopov. Envirorezort poukazuje, že pri súčasnej legislatíve tak nedokáže garantovať ochranu prírody a lesov.Zmeniť to má spomínaná novela, ktorú by chcel Sólymos predložiť do legislatívneho procesu asi v prvej polovici budúceho roka. Má priniesť posilnenie bezzásahového režimu tak, aby sa o ťažbe na tomto území už neuvažovalo. Zároveň sa bezzásahové územia majú rozšíriť o ďalšie vzácne lokality. Ministerstvo plánuje sprísniť aj podmienky pri takzvanej náhodnej ťažbe v chránených územiach v druhom až štvrtom stupni ochrany. Dnes sa napríklad pri holoruboch z dôvodu kalamity nevyžaduje súhlas ŠOP SR. Po novom by štátni ochranári mali vstupovať do rozhodovacích procesov zásadnejším spôsobom.Podobnú zmenu chce envirorezort dosiahnuť aj pri plánovanej ťažbe prostredníctvom programov starostlivosti o lesy. V súčasnosti môže ŠOP SR programy starostlivosti o lesy pripomienkovať, no jej pripomienky nie sú považované za zásadné, nemusia tak byť pri rozhodovaní akceptované. Pozícia štátnych ochrancov prírody sa má preto posilniť tak, aby pri schvaľovaní programov starostlivosti vedeli garantovať napríklad zachovanie vzácnych biotopov.Lepšej ochrane lesov má pomôcť aj národné memorandum, ktoré je výsledkom konzultácií v rámci i mimo rezortu životného prostredia. Má ambíciu vytvoriť základy nadrezortného prístupu k problematike lesov, ktorá presiahne striedanie volebných cyklov.upozornil Sólymos s tým, že odborníci aj verejnosť sa sťažujú na výrub a vývoz dreva, ako aj zmenšovanie rozlohy lesov.reagoval jeho hovorca Vladimír Machalík. Sólymos pripomína, že memorandum bude mať zmysel vtedy, keď bude spoločné. Tvrdí, že Matečná má k návrhu pozitívny prístup.Desiatky odborníkov a mimovládnych organizácií tento mesiac opakovane vyzvali vládu, aby urýchlene podnikla okamžité a rázne kroky na zastavenia ničenia posledných zvyškov prirodzených horských lesov na Slovensku. Problém vidia va výstavbe lesných ciest. Žiadajú, aby sa zvýšila rozloha prísne chránených území.