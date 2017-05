VIDEO: Film Piata loď cestuje po festivaloch v Európe aj Ázii

Screeshot z filmu Piata loď Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - V programe dvadsiatich filmových festivalov v Európe a Ázii figuruje film režisérky Ivety Grófovej Piata loď. Ku Krištáľovému medveďovi z Berlinale mu pribudla cena za najlepší herecký výkon pre hlavnú predstaviteľku Vanessu Szamuhelovú z Neisse film festivalu. Snímku okrem iného čaká hlavná súťaž na festivale v Japonsku a súťaž FIPRESCI v rámci Flying Broom International Women's Film Festivalu v Ankare. Režisérka s 11-ročnou Vanessou uviedli film pred 4000 divákmi na juhokórejskom festivale Jeonju.," uviedla okrem iného režisérka Grófová, ktorá sa spolu s Marekom Leščákom podpísala aj pod scenár filmu. Jeonju International Film Festival sa konal začiatkom mája a film zo Slovenska uviedol v sekcii Jeonju Dome Screening, ktorá je výnimočná najmä priestorom veľkokapacitnej kinosály pre viac ako 4000 divákov, kde v spojení s "gala prezentáciou" filmových tvorcov ponúka projekcie vybraných filmov na nadrozmernom plátne.V nemeckom Neisse odmenili pred pár dňami hlavnú predstaviteľku snímky hlavnou cenou pre najlepší herecký výkon v súťaži hraných filmov. "," povedala Vanessa Szamuhelová.Ako informovala TASR PR manažérka filmu Zuzana Golianová, najbližšie čaká Piatu loď uvedenie na Medzinárodnom festivale filmov pre deti a mládež v Zlíne, kde je v medzinárodnej súťaži filmov pre deti ako jediný zástupca slovenskej a českej kinematografie. Zároveň bude súťažiť o cenu ECFA - European Children's Film Association Award, ktorá bude udelená na zlínskom festivale, najstaršom detskom filmovom festivale na svete založenom v roku 1961.Snímku, ktorá vznikla na základe rovnomennej knihy Moniky Kompaníkovej, uvedie v súťaži Cinema in Sneakers Film Festival vo Varšave a do súťaže FIPRESCI ju zaradil aj festival v tureckej Ankare (Flying Broom International Women's Film Festival). "dodala Golianová k uvedeniu filmu, ktorý sa dostal aj do hlavnej súťaže na Skip City International D-Cinema Festivale v Japonsku. Film "o rodine, o deťoch, láske a vzťahoch", ktorý sa celý odohráva v bratislavských vinohradoch, tam premietnu 16. a 19. júla.