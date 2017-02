VIDEO: Film Sprisahanie šedej rasy zachytáva výpovede Slovákov o UFO

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Maroš Berák (1975) absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave so špecializáciou na logiku, sémantiku a filozofiu vedy. V rokoch 1998 - 2001 pracoval v regionálnej televízii, kde získal prvé skúsenosti s nakrúcaním a vytvoril svoje prvé krátke experimentálne filmy. Záujem o film ho priviedol na VŠMU, kde študoval na Katedre dokumentárneho filmu pod vedením režiséra Dušana Hanáka. Po absolutóriu natočil niekoľko krátkometrážnych snímok. Ako koproducent v spoločnosti Ultrafilm spolupracuje s režisérkou Zuzanou Piussi. V roku 2016 dokončil celovečerný dokument o fenoméne UFO.

Bratislava 4. februára (TASR) - Program kín spestrí celovečerný dokument Sprisahanie šedej rasy. Film režiséra Maroša Beráka prináša bezprostredné svedectvá obyvateľov Slovenska, ktorým do života vstúpilo UFO. Snímka vznikala šesť rokov. Počas nich režisér navštívil desiatky ľudí, ktorí zažili niečo mimoriadne, čo si nedokážu vysvetliť. Po zostrihaní sto hodín záznamu vznikol takmer 80-minútový dokumentárny film.poznamenal k filmu a jeho téme Maroš Berák.Tvorcovia snímky pripomínajú, že UFO - neidentifikovateľné lietajúce objekty - sú vo svete predmetom vážneho výskumu. Uvádzajú napríklad americký projekt Disclosure, ktorý zbiera svedectvá amerických astronautov, vojenských letcov a ľudí z prostredia tajných služieb, vedecké skúmania vesmírnych signálov či kognitívne a lingvistické štúdie, zaoberajúce sa teóriou prvého kontaktu s mimozemskou civilizáciou. Sprisahanie šedej rasy dokumentuje slovenských nadšencov a svedkov nevysvetliteľných javov, ktorí sa často stretávajú s nepochopením okolia.Sú medzi nimi stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia, vojenský pilot i finančný expert. So svojím záujmom o galaktické problémy stoja na pokraji slovenskej spoločnosti a vyvolávajú otázky, či sme vôbec ochotní zaoberať sa vecami, ktoré presahujú našu skúsenosť.dopĺňa režisér. S témou sa vyrovnal po svojom. Film ostáva otvoreným projektom. Tvorcovia na stránke www.ufofilm.sk vyzývajú divákov, ktorí sa tiež stretli s nevysvetliteľným úkazom zo sveta UFO, aby sa nebáli podeliť so skúsenosťou a ozvali sa im.Na snímke spolupracovala dokumentaristka Zuzana Piussi v úlohe kameramanky, hudbu zložil Ján Boleslav Kladivo. Film prináša do kín distribučná spoločnosť Filmtopia.TASR informovala za distribučnú spoločnosť Denisa Vološčuková.