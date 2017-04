VIDEO: Film Učiteľka ocenili v Hongkongu

Film Učiteľka Foto: Facebook Film Učiteľka Foto: Facebook Film Učiteľka

Bratislava 26. apríla (TASR) - Slovensko-český film Učiteľka režiséra Jana Hřebejka a scenáristu Petra Jarchovského v hlavnej úlohe so Zuzanou Mauréry získal Zvláštne uznanie poroty SIGNIS Jury na 41. Medzinárodnom filmovom festivale v Hongkongu.Členovia poroty k uvedeniu snímky, ktorú nedávno ocenila Slovenská filmová a televízna akadémia národnou cenou Slnko v sieti ako Najlepší film 2016, uviedli: "Festival v Hongkongu má päť súťažných sekcií, ktoré hodnotí samostatná medzinárodná porota, hlavnej súťaži Young Cinema Competition Jury tento rok predsedala poľská režisérka Agnieszka Holland. Film Učiteľka - "portrét učiteľky, ktorá zneužíva svojich žiakov a rodičov", uviedli v sekcii Auteurs spolu s ďalšími desiatimi snímkami.Učiteľka sa okrem účasti na festivaloch dostáva postupne do kín v krajinách rôznych kútov sveta. Len pred pár dňami sa napríklad predstavila divákom v Španielsku a na Taiwane, o niekoľko týždňov ju čaká premiéra v širšej distribúcii v Taliansku, kde sa práve dokončuje jej lokálne jazykové znenie.Film vznikol v koprodukcii RTVS, PubRes, Offside Men a Českej televízie, s podporou Ministerstva kultúry SR, Audiovizuálneho fondu a českého Státního fondu kinematografie. Do slovenských kín ho uviedla 21. júla 2016 distribučná spoločnosť Forum Film.TASR informovala Ľubica Orechovská zo spoločnosti PubRes.